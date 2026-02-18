Allenamenti al parco Le palestre a cielo aperto attirano anche d’inverno

Le persone scelgono di allenarsi all'aperto perché le palestre all’aperto funzionano anche durante l’inverno. Anche con le temperature più fredde, molti preferiscono fare esercizio nei parchi cittadini, dove le attrezzature sono sempre a disposizione. Recentemente, sono stati installati nuovi spazi vicino alla stazione ferroviaria, con attrezzi donati da Technogym, per offrire un'area dedicata all’allenamento all’aperto e combattere la presenza di persone poco raccomandabili. Nel frattempo, gli utenti continuano a frequentare le aree già attrezzate nei parchi, dimostrando che l’attività all’aperto resta una scelta valida tutto l

Le palestre a cielo aperto funzionano. Anche in inverno. In attesa di veder prendere forma i nuovi spazi antistanti la stazione ferroviaria nei quali, con l'intento di scacciare le cattive frequentazioni, verranno anche collocate attrezzature da palestra specifiche per l'outdoor che sono state offerte alla città da Technogym, siamo andati a visitare le aree già presenti nei parchi cittadini. Per andare sul sicuro, la tappa d'obbligo è al parco Ippodromo, il principale polmone verde cesenate, ben fornito di tutto quello che serve per tonificare bicipiti e pettorali. A cavallo tra la fine della pausa pranzo e l'inizio del pomeriggio, c'è già affollamento con adulti e adolescenti che si alternano tra gli attrezzi.