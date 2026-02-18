Alle Olimpiadi il curling ha perso l’innocenza e ora c’è chi pensa al Var

Il curling ha fatto notizia alle Olimpiadi a causa di un acceso scontro tra Canada e Svezia, che ha portato a discussioni su possibili revisioni delle decisioni arbitrarie. La lite si è scatenata nel corso di una partita decisiva, quando gli atleti hanno contestato un giudizio, portando a tensioni visibili sul ghiaccio. Ora alcuni esperti suggeriscono di introdurre il VAR anche in questo sport, per evitare future controversie simili. La questione rimane aperta mentre gli organizzatori cercano di mantenere l’ordine.

Chi avrebbe mai detto che uno sport considerato "tranquillo" come il curling potesse trasformarsi in un caso internazionale? Eppure è successo: alle Olimpiadi, il curling è finito al centro di una vera bufera dopo una lite scoppiata venerdì tra Canada e Svezia. Di solito il curling è visto come gli scacchi sul ghiaccio: un gioco di precisione, strategia e rispetto, dove tutto si basa sul fair play. Ma questa volta l'atmosfera da sport elegante è saltata completamente. Almeno è quello che pensa il Telegraph. Durante la partita, gli svedesi hanno accusato il canadese Marc Kennedy di aver commesso un'infrazione chiamata "doppio tocco", cioè di aver toccato la pietra dopo averla lanciata (cosa vietata dal regolamento).

