Allarme cinghiali a Campi | Chiesti più controlli

A Campi, gli agricoltori segnalano un aumento di cinghiali nelle campagne e nelle aree abitate, a causa della mancanza di controlli efficaci. Nelle ultime settimane, numerosi animali sono stati visti attraversare le strade e avvicinarsi alle case, creando situazioni di rischio. La richiesta di più pattuglie e interventi immediati cresce tra gli abitanti e le associazioni locali.

A Campi è allarme cinghiali. Tanti, nelle ultime settimane, gli avvistamenti, in strade o zone di periferia, ma anche vicino al centro. Altrettante le segnalazioni: via Berlinguer a Sant’Angelo a Lecore, dove vicino ci sono dei campi, ma anche via Tosca Fiesoli e via Narciso Parigi, due fra le strade più transitate del territorio. E sul sito del Comune si legge dove che "a causa di segnalazioni giunte, il sindaco ha richiesto alla Regione di eseguire interventi di controllo sulla ‘specie cinghiale’". La Regione, quindi, cui spetta la competenza principale per la gestione, il controllo e la pianificazione del contenimento, con un decreto del 5 febbraio ha autorizzato gli interventi di controllo in via Centola, via Mammoli e all’interno del parco della Marinella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

