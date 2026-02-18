Allagamenti con accumuli di 30 centimetri liberata la foce del bacino Idume
La mareggiata di ieri ha bloccato la foce del Bacino Idume di Torre Chianca, portando sabbia e detriti che hanno ostruito il passaggio. Questo ha causato allagamenti nelle aree vicine alla spiaggia, con l’acqua che si è accumulata fino a 30 centimetri di altezza. Le squadre di intervento sono intervenute per liberare la foce e permettere il deflusso dell’acqua. Ora, si lavora per ripristinare la normale circolazione e prevenire ulteriori allagamenti in futuro.
I vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi operativi e un escavatore. I detriti e la sabbia portati dalla mareggiata avevano bloccato il deflusso dell’acqua Gli eventi meteo estremi dovuti al cambiamento climatico sono sempre più frequenti e le conseguenze sui litorali sono particolarmente evidenti. Nel 2025, secondo il report della polizia locale, il gruppo comunale di protezione civile è intervenuto sette volte per ripristinare il corretto deflusso nella foce del bacino. In generale, l’impatto di mareggiate e piogge abbondanti è più forte sulle coste fortemente antropizzate, quelle cioè che sono state cementificate e modificate dall’azione dell’uomo.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Torna la neve: "Previsti accumuli fino a 30 centimetri"La neve torna sui crinali bolognesi con accumuli previsti fino a 30 centimetri a partire dai 1300-1500 metri.
Maltempo a Fiumicino, allagamenti per la mareggiata alla foce del TevereIl maltempo si è abbattuto su Fiumicino, causando allagamenti nella zona della foce del Tevere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maltempo in Umbria, territori sotto stretto monitoraggio. Numerosi interventi per frane e allagamenti; Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt; Meteo. Maltempo in Calabria. Cosenza: piena del Crati, alluvione nella Piana di Sibari; Frane e allagamenti in Umbria, alcune case isolate.
Allagamenti con accumuli di 30 centimetri, liberata la foce del bacino IdumeI vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi operativi e un escavatore. I detriti e la sabbia portati dalla mareggiata avevano bloccato il deflusso dell’acqua ... lecceprima.it
Pantano sott’acqua, situazione critica: i residenti spalano fango. Disagi anche in centroL’ondata di maltempo che ha colpito il territorio ha picchiato duro nella zona di Pantano e Sant’Agostino, già alle prese con allagamenti nelle ultime settimane. Un forte ma breve nubifrag ... trcgiornale.it
Buonasera, ecco gli accumuli del maltempo di oggi. Nell’immagine sono riportati gli accumuli registrati su Francavilla Fontana. Segnalati anche alcuni allagamenti: se avete video o immagini, potete condividerli nei commenti. Ci avviamo lentament facebook
Allagamenti e disagi segnalati tra Viterbese e Romano a causa delle precipitazioni in corso in terreni ormai saturi. Video di Marcoidol, per Meteo Lazio, della situazione nella strada che collega Civita Castellana a Fabrica di Roma (VT). Accumuli tra i 50 e i x.com