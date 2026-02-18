Allagamenti con accumuli di 30 centimetri liberata la foce del bacino Idume

La mareggiata di ieri ha bloccato la foce del Bacino Idume di Torre Chianca, portando sabbia e detriti che hanno ostruito il passaggio. Questo ha causato allagamenti nelle aree vicine alla spiaggia, con l’acqua che si è accumulata fino a 30 centimetri di altezza. Le squadre di intervento sono intervenute per liberare la foce e permettere il deflusso dell’acqua. Ora, si lavora per ripristinare la normale circolazione e prevenire ulteriori allagamenti in futuro.

I vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi operativi e un escavatore. I detriti e la sabbia portati dalla mareggiata avevano bloccato il deflusso dell’acqua Gli eventi meteo estremi dovuti al cambiamento climatico sono sempre più frequenti e le conseguenze sui litorali sono particolarmente evidenti. Nel 2025, secondo il report della polizia locale, il gruppo comunale di protezione civile è intervenuto sette volte per ripristinare il corretto deflusso nella foce del bacino. In generale, l’impatto di mareggiate e piogge abbondanti è più forte sulle coste fortemente antropizzate, quelle cioè che sono state cementificate e modificate dall’azione dell’uomo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Torna la neve: "Previsti accumuli fino a 30 centimetri"La neve torna sui crinali bolognesi con accumuli previsti fino a 30 centimetri a partire dai 1300-1500 metri.

Maltempo a Fiumicino, allagamenti per la mareggiata alla foce del TevereIl maltempo si è abbattuto su Fiumicino, causando allagamenti nella zona della foce del Tevere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.