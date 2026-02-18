Luca Rossi ha organizzato un’escursione geologica ad Apella, attirato dalla curiosità di esplorare le formazioni rocciose che ricordano i fondali marini. Durante l’escursione, i partecipanti osservano pietre e sedimenti che si sono formati milioni di anni fa, quando questa zona era sott’acqua. Un’esperienza che permette di scoprire un mondo sommerso senza bagnarsi, semplicemente camminando tra le rocce e i sentieri delle colline lunigiane.

C’è un modo per scoprire i fondali oceanici senza doversi immergere. Anzi, c’è un modo per conoscere le profondità più vertiginose restando in Lunigiana, precisamente ad Apella. La scienza che lo permette è la geologia, e il luogo in cui sarà possibile fare esperienza di questa corrispondenza tra terra e mare è proprio il piccolo borgo nel comune di Licciana Nardi. È infatti organizzata per le 16 di sabato 21, dall’Associazione mineralogica di Pontebosio con la collaborazione dell’Ecomuseo Alta Valle Taverone, un’ escursione guidata per osservare l’affioramento di Flysch e Elmintoidi di età tardo cretacea che si trovano anche dove i fondali raggiungono oggi i tremila metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla scoperta del mare... sui monti . Escursione geologica ad Apella

