Il dirigente dell’Istituto Leopoldo II° di Lorena a Grosseto ha sottolineato l’importanza di un impegno quotidiano per garantire la sicurezza nelle scuole, dopo aver segnalato alcuni episodi di vandalismo avvenuti recentemente. La sua dichiarazione ha riacceso il dibattito tra insegnanti, genitori e amministratori sulla necessità di rafforzare le misure di tutela negli ambienti scolastici della Maremma. In questi giorni, si discute con attenzione su come migliorare la sicurezza e rendere le scuole un luogo più protetto per studenti e personale.

GROSSETO Scuola e sicurezza: un impegno quotidiano condiviso tra tutti gli attori della questione. Il dibattito sulla sicurezza nelle scuole della Maremma, infatti riacceso in questi giorni anche dalle dichiarazioni del dirigente dell’Istituto Istituto Leopoldo II° di Lorena, merita una riflessione pacata e costruttiva. E’ quella che hanno scritto Angelo Costarella (dirigente del Polo Tecnologico Manetti Porciatti Grosseto), Roberta Capitini (dirigente del Liceo Rosmini Grosseto) e Giorgia Ricci (dirigente Polo Aldi Grosseto). "È comprensibile che il tema della sicurezza susciti attenzione e sensibilità - hanno scritto – Proprio per questo è importante ricordare che tutte le scuole del territorio lavorano ogni giorno con serietà per promuovere prevenzione, legalità e benessere degli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla ’ricerca’ della sicurezza: "Un impegno quotidiano condiviso"

"Alla ricerca della sicurezza perduta" con Giorgio NardoneStasera alle 21 al teatro Pietro Aretino viene presentato il nuovo libro di Giorgio Nardone, edito da Ponte alle Grazie, intitolato

Giorno della Memoria, cerimonia all'ex albergo Regina. "Impegno quotidiano contro odio, discriminazione e antisemitismo"In occasione del Giorno della Memoria, si è svolta una cerimonia presso l'ex albergo Regina a Milano, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, forze dell’ordine, associazioni e studenti.

siulp polizia: la nuova leadership e nuovi impegni per la tutela del territorio e dei colleghi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.