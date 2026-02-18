Alla Piccola Galleria Resistente la presentazione di Canillo romanzo di esordio di Antonella Opera
Domenica 22 febbraio alle ore 10.30 la Piccola Galleria Resistente ospita la presentazione di Canillo, romanzo di esordio di Antonella Opera. All'incontro sarà presente l'autrice, modera Erica Prisco.Il volume è edito da Atile Edizioni (2025) e la sua copertina è un'opera di Antonio Conte (Fantacane, Tecnica mista su Carta Rosaspina, 2025). La storia è raccontata da un cagnolino randagio, Canillo, che intreccia il suo cammino con alcuni Umani, a cui attribuisce un nome basato sulla sua percezione. Conosciamo così la vulcanica Maga, la tormentata Onda, il burbero Graffiti, le perfide Sciarpe e il terribile Malefico.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti discussi: Alla Piccola Galleria Resistente di Napoli la personale di Maria Manna; Lettera d’amore (mai scritta), personale di Maria Manna alla Piccola Galleria Resistete.
Alla Piccola Galleria Resistente di Napoli la personale di Maria MannaL'appuntamento sabato 14 febbraio alle 18. In mostra opere su tela e lavori su tessuto che nascono da lettere raccolte nel tempo dall'artista ... rainews.it
Lettera d’amore (mai scritta), personale di Maria Manna alla Piccola Galleria ResisteteSabato 14 febbraio alle ore 18 una nuova mostra personale alla Piccola Galleria Resistete. Una mostra d’amore in un giorno speciale dedicato a tutti i cuori del mondo, quelli colmi di belle speranze e ... napolitoday.it
