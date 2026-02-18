Alice Cuoghi ed Antonio Esposito sono i ragazzi più veloci di Modena 2026

Alice Cuoghi e Antonio Esposito sono i vincitori della gara di velocità di Modena 2026, evento che si è svolto nel centro cittadino. La causa della vittoria di Esposito risiede nella sua prestazione impeccabile, mentre Cuoghi ha conquistato il primo posto per la prima volta, anche se aveva già vinto in passato nella sua categoria. La competizione ha attirato numerosi giovani atleti e pubblico appassionato. La corsa si è conclusa con una stretta di mano tra i due giovani campioni.

I giovanissimi atleti delle scuole modenesi si sono sfidati nella tradizionale competizione presso l'impianto della Fratellanza Il secondo trionfo assoluto per Antonio Esposito ed il primo per Alice Cuoghi, che però si era già imposta per la sua annata un anno fa. Sono loro i ragazzi più veloci di Modena per il 2026 al termine della due giorni di gare nella pista Indoor del Campo Comunale di atletica leggera. La manifestazione organizzata dalla Fratellanza, in particolare nella persona del suo ideatore Gianni Ferraguti, con il patrocinio del Comune di Modena ed in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e l'Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Modena ha fatto registrare ancora una volta un gran successo in termini di partecipazione con 282 ragazzi al via nella prima giornata, dedicata all'ultimo biennio di scuole medie, e con altri 251 in questa seconda dedicata al primo biennio di scuole superiori.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Running, in 400 alla Corrida di San Silvestro: i più veloci sono Ilari e BiancoLa decima edizione della Corrida di San Silvestro ha visto oltre 400 partecipanti da tutta Italia, confermando l'importanza di questa tradizione di corsa di fine anno.

Antonio Tiberi stacca tutti a Jebel Mobrah ed è leader dell’UAE Tour 2026! Del Toro ed Evenepoel si inchinanoAntonio Tiberi ha conquistato la terza tappa dell’UAE Tour 2026, grazie a una fuga decisiva sulla salita di Jebel Mobrah.