Algorithmica SA annuncia l' entrata nella Top-10 BarclayHedge 2025 con l' AMC Gold Star

Algorithmica SA si è piazzata tra le prime dieci società di gestione fondi nel 2025, grazie al suo certificato Gold Star. La decisione arriva dopo che il prodotto, che utilizza sistemi di intelligenza artificiale, ha registrato risultati sorprendenti nell’ultimo anno. La società di Lugano ha visto un aumento considerevole degli investimenti, soprattutto da parte di clienti istituzionali, attratti dalla capacità del suo modello predittivo di anticipare i trend di mercato. La classifica di BarclayHedge riconosce così le performance elevate ottenute con l’AMC Gold Star.

LUGANO, Switzerland, 18 febbraio 2026 PRNewswire -- Algorithmica, società tecnologica quantitativa specializzata in modelli di previsione dei mercati basati sull'intelligenza artificiale, annuncia che il Certificato a Gestione Attiva Gold Star (AMC), che impiega la tecnologia predittiva di Algorithmica, si è posizionato nella Top-10 della performance 2025 di BarclayHedge. La strategia si è classificata al 6° posto nella categoria FinancialsMetals Traders Managing Less Than $10 million. Nel suo primo anno di inclusione nell'indice, l'AMC ha generato un rendimento netto del 15.86%.