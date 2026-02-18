Nel numero di Chi di mercoledì 18 febbraio, il direttore sembra rispondere in qualche modo a Fabrizio Corona pur senza nominarlo. E lo fa parlando di pudore attraverso il velo di Timante.🔗 Leggi su Fanpage.it

Alfonso Signorini, la risposta "muta" a Corona e Medugno: il gesto nell’ultimo editoriale su CHIAlfonso Signorini, recentemente indagato per estorsione e violenza sessuale, ha scritto un editoriale su Chi incentrato sull’importanza del silenzio.

Alfonso Signorini rompe il silenzio su Chi: «La verità non ha fretta», la risposta alle accuse di CoronaAlfonso Signorini ha deciso di rispondere pubblicamente alle recenti accuse di Fabrizio Corona, pubblicando una lettera su Chi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fabrizio Corona deve essere denunciato, non ha rimosso i video su Alfonso Signorini; Alfonso Signorini torna sotto i riflettori dopo l’addio al Grande Fratello Vip: parla una collega; Alfonso Signorini rompe il silenzio: L'unico modo per sopravvivere è stato quello di isolarmi; Caso Signorini, il conduttore rompe il silenzio: Per sopravvivere mi sono isolato.

Rispunta Signorini: Come sono sopravvissuto agli attacchi di Corona e cosa ho fattoAlfonso Signorini rompe il silenzio dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona e spiega come è sopravvissuto allo scandalo ... gossipetv.com

Valeria Marini racconta Portobello e difende Alfonso SignoriniValeria Marini in Portobello: un cameo che intreccia tv e memoria giudiziaria Il ritorno di Valeria Marini in una produzione internazionale con la s ... assodigitale.it

Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo ci sarà la resa dei conti. Mediaset e Alfonso Signorini dovranno avere paura”. Fabrizio Corona ha scelto il palco del Peppy Night insieme a Peppe Iodice per annunciare il suo ritorno su YouTube, scatenando sub facebook