Da fanpage.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini ha scelto di affrontare indirettamente Fabrizio Corona nel numero di Chi pubblicato mercoledì 18 febbraio. Signorini, con un articolo che fa riferimento a un personaggio misterioso, sembra voler rispondere alle recenti dichiarazioni dell’ex paparazzo, senza citarlo esplicitamente. In particolare, il direttore si sofferma su temi legati alla privacy e alla gestione della notorietà, utilizzando un'immagine simbolica del velo di Timante per sottolineare il bisogno di protezione e discrezione.

Nel numero di Chi di mercoledì 18 febbraio, il direttore sembra rispondere in qualche modo a Fabrizio Corona pur senza nominarlo. E lo fa parlando di pudore attraverso il velo di Timante.

Alfonso Signorini, recentemente indagato per estorsione e violenza sessuale, ha scritto un editoriale su Chi incentrato sull'importanza del silenzio.

Alfonso Signorini ha deciso di rispondere pubblicamente alle recenti accuse di Fabrizio Corona, pubblicando una lettera su Chi.

Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona e spiega come è sopravvissuto allo scandalo

