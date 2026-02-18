Alfonso Signorini e il velo di Timante | una ‘velata' risposta a Corona su Chi
Alfonso Signorini ha scelto di affrontare indirettamente Fabrizio Corona nel numero di Chi pubblicato mercoledì 18 febbraio. Signorini, con un articolo che fa riferimento a un personaggio misterioso, sembra voler rispondere alle recenti dichiarazioni dell’ex paparazzo, senza citarlo esplicitamente. In particolare, il direttore si sofferma su temi legati alla privacy e alla gestione della notorietà, utilizzando un'immagine simbolica del velo di Timante per sottolineare il bisogno di protezione e discrezione.
Nel numero di Chi di mercoledì 18 febbraio, il direttore sembra rispondere in qualche modo a Fabrizio Corona pur senza nominarlo. E lo fa parlando di pudore attraverso il velo di Timante.🔗 Leggi su Fanpage.it
