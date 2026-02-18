Alessia Tondo racconta Five leaves left di Nick Drake

Alessia Tondo interpreta “Five leaves left” di Nick Drake sabato 21 febbraio 2026 al Laboratorio Urbano Giovanile di Corigliano D’Otranto. La cantante porta sul palco le atmosfere intime e malinconiche del celebre album, portando la musica di Drake in una versione moderna. L’evento inizia alle 20:30, con apertura alle 19:30, e richiede una prenotazione perché i posti sono limitati. L’ingresso costa 6 euro, tessera inclusa. La serata si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Sabato 21 febbraio 2026Presso Laboratorio Urbano Giovanile Via Mazzini 44 - Corigliano D'Otranto (LE)Prenotazione consigliata – posti limitatiApertura ore 19:30 - Inizio live ore 20:30 Contributo soci: 6 euro (inclusa eventuale tessera associativa)Per informazioni e prenotazioni: [email protected], 3927026114Racconti d'Autore . Ti racconto un album!Alessia Tondo racconta "Five Leaves Left" di Nick DrakeNei rinnovati ed accoglienti spazi del Laboratorio urbano giovanile di Corigliano d'Otranto, tra comodi divani, luci soffuse, un aperitivo e del buon bere, avrà luogo la rassegna musicale "Racconti d'Autore .