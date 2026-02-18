Alessandro morto in Rianimazione | a processo 7 medici del Mazzoni

Il giudice Barbara Caponetti ha deciso di portare a processo sette medici dell’ospedale Mazzoni, dopo aver indagato sulla morte di Alessandro Cannella, deceduto il 16 ottobre 2021 nel reparto di rianimazione. La decisione arriva dopo un’istruttoria durata mesi, durante la quale sono stati analizzati i dettagli delle cure e le possibili responsabilità dei medici coinvolti. Alessandro, 35 anni, aveva subito un intervento complesso e si trovava in condizioni critiche quando si sono verificati i fatti che ora sono al centro del procedimento.

Ascoli, 18 febbraio 2026 – Il gip Barbara Caponetti ha rinviato a giudizio sette medici dell'ospedale Mazzoni indagati a vario titolo dalla Procura per la morte di Alessandro Cannella, avvenuta il 16 ottobre del 2021 nel reparto di rianimazione del nosocomio ascolano. Nel procedimento sono parte civile i familiari di Cannella (la madre, la moglie, il figlio e la sorella). L'Ast si è costituita come responsabile civile attraverso la gestione liquidatoria dell'Ast di Ancona. Cosa andò male durante l'intervento. Il processo a carico dei sanitari inizierà il 26 marzo davanti al giudice Olivieri. Il 30 agosto 2021 Cannella venne sottoposto ad intervento chirurgico di emicolectomia destra associata a resezione tangenziale del duodeno per asportazione di doppia neoplasia neuroendocrina.