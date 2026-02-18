Alcaraz avanti con brivido | rimonta da 2-5 nel secondo set e batte Royer a Doha

Carlos Alcaraz ha vinto una partita difficile a Doha contro Royer, lasciando il pubblico senza fiato. L'incontro è stato segnato da una rimonta sorprendente, quando lo spagnolo ha recuperato da un deficit di 2-5 nel secondo set. Con determinazione, Alcaraz ha conquistato punti importanti e ha chiuso il match in due set, 6-3 7-5, senza dover ricorrere a un terzo parziale. La vittoria gli permette di proseguire il suo cammino nel torneo senza ulteriori sorprese.

Il solito Carlos Alcaraz scherza un po' troppo col fuoco ma alla fine riesce a portare a casa la nona vittoria consecutiva dell'anno, rispondendo a Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha battuto in due set negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Doha il francese Valentin Royer, numero 60 della classifica, col punteggio di 6-2 7-5 in un'ora e 36 minuti. Ai quarti, domani a partire dalle 17.30, il murciano sfiderà il russo Karen Khachanov in un match sulla carta più complicato. Sulla carta, appunto, perché il sette volte vincitore Slam, alzandosi il livello dell'avversario, solitamente alza anche la sua concentrazione, tendendo a scherzare di meno, e dunque chissà se la partita contro Khachanov sarà davvero più complicata di questa.