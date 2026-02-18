Alberto Trentini ricevuto a Ca' Farsetti dal sindaco Brugnaro

Alberto Trentini ha incontrato mercoledì mattina il sindaco Luigi Brugnaro a Ca' Farsetti, dopo avergli consegnato una proposta per migliorare i trasporti pubblici in città. Brugnaro ha pubblicato sui social un breve video dell’appuntamento, dove si vede Trentini mentre espone alcune idee davanti alla scrivania del sindaco.

«Bentornato a Venezia Alberto, bentornato a casa!», si legge nel post condiviso dal primo cittadino sui social Alberto Trentini è stato ricevuto mercoledì mattina a Ca' Farsetti dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha documentato l'incontro a porte chiuse attraverso un post condiviso sulle proprie pagine social. «Bentornato a Venezia Alberto, bentornato a casa!», si legge nel messaggio a corredo di una foto in cui si vede il primo cittadino lagunare consegnare il gagliardetto della città al cooperante del Lido. Si tratta del primo incontro ufficiale con le istituzioni per Trentini: dopo aver scelto il silenzio e la tranquillità degli affetti per i primi 18 giorni dalla sua liberazione dal carcere di El Rodeo I a Caracas, era apparso in tv ospite di Fabio Fazio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Ufficiale, Andrea Martella correrà per Ca' Farsetti: è il candidato sindaco del centrosinistraAndrea Martella correrà per la fascia di sindaco a Venezia.

Andrea Martella correrà per Ca' Farsetti: è il candidato sindaco di Venezia del centrosinistraAndrea Martella correrà per diventare sindaco di Venezia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.