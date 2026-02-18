Alberto Ravagnani le confessioni dell’ex prete social | È quello che mi è successo
Alberto Ravagnani ha condiviso pubblicamente le sue esperienze dopo aver lasciato il sacerdozio, spiegando che il suo abbandono è stato il risultato di decisioni personali difficili. L’ex prete influencer ha raccontato che, nel corso del suo cammino, ha affrontato momenti di crisi e di ricerca interiore, cercando di capire cosa fosse giusto per lui. Recentemente, Ravagnani ha anche rivelato di aver iniziato a usare i social media per condividere le sue riflessioni e per aiutare altre persone a confrontarsi con le proprie scelte di vita.
Escono nuovi particolari sul caso di Alberto Ravagnani. Dopo l’annuncio dell’addio al sacerdozio, l’ex prete influencer è tornato a parlare pubblicamente della sua scelta, aggiungendo nuovi elementi sul proprio percorso umano e spirituale. Le sue dichiarazioni continuano a suscitare reazioni contrastanti tra i fedeli e nell’opinione pubblica, riaccendendo il dibattito su vocazione, celibato e vita affettiva all’interno della Chiesa. È lui stesso, oggi, a spiegare i motivi che lo hanno portato a lasciare l’abito talare, intervenendo in interviste, podcast e trasmissioni televisive e radiofoniche.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Don Alberto Ravagnani: “Vivere da prete non mi bastava più, è un vestito che ora mi sta stretto”#San-Gottardo- Milano || Don Alberto Ravagnani, ex vicario della parrocchia di San Gottardo al Corso, ha annunciato di aver lasciato il ministero sacerdotale.
Alberto Ravagnani (l'ex prete social) contro gli haters cattolici: "Che razza di religione abbiamo costruito?"Alberto Ravagnani, ex prete social, si scaglia contro gli haters cattolici.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: VIDEO| Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. Il 'prete influencer' spiega i motivi della sua scelta; Don Alberto Ravagnani: Il celibato è libertà. La verità del prete influencer; Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: Non riuscivo a rispettare il celibato. Le domande dei ragazzi mi hanno mandato in crisi; Alberto Ravagnani scandalizza i piccoli nella fede.
Alberto Ravagnani bersaglio di attacchi d’odio da fedeli e sacerdotiIl caso Alberto Ravagnani e la crisi di credibilità nella Chiesa La decisione di Alberto Ravagnani, ex sacerdote molto seguito sui social, di lasciare ... assodigitale.it
L’ex prete Alberto Ravagnani ha fatto una rivelazione shock sulla doppia vita di tanti preti: le sue paroleDalla vocazione alla scelta di sé: l'ex prete Don Alberto Ravagnani spiega cosa c'è dietro a celibato e affettività nel mondo dei sacerdoti. donnapop.it
Seconda lettera aperta ad Alberto Ravagnani Riflessioni personali sul ministero sacerdotale Caro Alberto, torno a scriverti lasciandomi guidare dalla liturgia di questa 6ª domenica del tempo ordinario e dalla recente lettera che Papa Leone XIV ha rivol facebook
#inaltreparole "Voglio continuare a creare socialità ad aiutare i più giovani", Alberto Ravagnani sulla vita dopo aver lasciato i voti x.com