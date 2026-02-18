Alberto Ravagnani le confessioni dell’ex prete social | È quello che mi è successo

Alberto Ravagnani ha condiviso pubblicamente le sue esperienze dopo aver lasciato il sacerdozio, spiegando che il suo abbandono è stato il risultato di decisioni personali difficili. L’ex prete influencer ha raccontato che, nel corso del suo cammino, ha affrontato momenti di crisi e di ricerca interiore, cercando di capire cosa fosse giusto per lui. Recentemente, Ravagnani ha anche rivelato di aver iniziato a usare i social media per condividere le sue riflessioni e per aiutare altre persone a confrontarsi con le proprie scelte di vita.

Escono nuovi particolari sul caso di Alberto Ravagnani. Dopo l'annuncio dell'addio al sacerdozio, l'ex prete influencer è tornato a parlare pubblicamente della sua scelta, aggiungendo nuovi elementi sul proprio percorso umano e spirituale. Le sue dichiarazioni continuano a suscitare reazioni contrastanti tra i fedeli e nell'opinione pubblica, riaccendendo il dibattito su vocazione, celibato e vita affettiva all'interno della Chiesa. È lui stesso, oggi, a spiegare i motivi che lo hanno portato a lasciare l'abito talare, intervenendo in interviste, podcast e trasmissioni televisive e radiofoniche.

Don Alberto Ravagnani: “Vivere da prete non mi bastava più, è un vestito che ora mi sta stretto”#San-Gottardo- Milano || Don Alberto Ravagnani, ex vicario della parrocchia di San Gottardo al Corso, ha annunciato di aver lasciato il ministero sacerdotale.

Alberto Ravagnani (l'ex prete social) contro gli haters cattolici: "Che razza di religione abbiamo costruito?"Alberto Ravagnani, ex prete social, si scaglia contro gli haters cattolici.

