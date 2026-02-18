Alberi instabili e danneggiati il Comune si attiva | Saranno abbattuti

A causa di alberi malati e pericolanti, il Comune ha deciso di intervenire nei quartieri di Madonna Bianca e Piedicastello. La decisione arriva dopo verifiche che hanno riscontrato numerosi rami spezzati e tronchi instabili, che rappresentano un rischio per i passanti. L’amministrazione comunale ha pianificato l’abbattimento di alcune piante per garantire la sicurezza pubblica. Nei prossimi giorni, le operazioni prenderanno il via per eliminare le piante danneggiate e prevenire incidenti. La decisione coinvolge diverse aree verdi della città.

Nei rioni di Madonna Bianca e Piedicastello è in programma un intervento di abbattimento di alcuni alberi. Lo ha comunicato il Comune di Trento che in una nota ha precisato che, per la maggior parte delle piante abbattute, è già stata disposta una sostituzione. Nello specifico, a Madonna Bianca verranno abbattuti due olmi, un abete e una robinia dell’area verde pubblica le cui aspettative di vita e di stabilità, secondo quanto rilevato dai tecnici forestali abilitati, sono precarie. Per ognuna di queste piante ne è già stata messa a dimora una sostitutiva nella stessa area. Per quanto riguarda la Circoscrizione Centro Storico Piedicastello, l’intervento concerne una Sofora del Giappone situata nel parcheggio di Vela e un Liriodendron tulipifera lungo l’area verde di largo Nazario Sauro.🔗 Leggi su Trentotoday.it

