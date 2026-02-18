Albano Laziale chiesa chiusa da un anno | fedeli pronti a protestare con la Diocesi e il Papa per la burocrazia

A causa di una lunga chiusura di un anno, la chiesa di Albano Laziale rimane chiusa, scatenando la rabbia dei fedeli. Molti si riuniscono davanti all’edificio, pronti a manifestare contro i ritardi burocratici che impediscono la riapertura. La mancanza di risposte da parte della Diocesi ha alimentato il malcontento, spingendo i fedeli a minacciare azioni più dure. Alcuni già annunciano una petizione e possibili proteste pubbliche per ottenere risposte chiare. La situazione rimane tesa e in attesa di sviluppi.

Albano Laziale, la Chiesa Sospesa: I Fedeli Minacciano l’Escalation Contro la Lentezza della Burocrazia. Albano Laziale è al centro di una crescente tensione tra i fedeli e le istituzioni. Da quasi un anno, la chiesa di San Pietro Apostolo è chiusa a causa di problemi strutturali al tetto, impedendo lo svolgimento di celebrazioni e creando disagi per l’intera comunità di oltre 11.000 parrocchiani. La frustrazione è tale che i fedeli minacciano di portare le proteste direttamente alla Diocesi e, in ultima istanza, al Papa a Castel Gandolfo. Un Anno di Attesa e Frustrazione. La chiesa di San Pietro, cuore della vita religiosa di Albano Laziale, è interdetta ai fedeli dal 29 marzo dello scorso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giubileo, chiusa l’ultima Porta Santa. Il bilancio dell’Anno Santo nell’omelia del Papa che interroga Chiesa e fedeli – FotoIl Giubileo della speranza, indetto da Papa Francesco, si è concluso con la chiusura dell’ultima Porta Santa, quella della Basilica Vaticana, da parte di Leone XIV.

La diocesi promuove l’amore gay. I fedeli in rivolta scrivono al PapaLa diocesi di Chiavari ha avviato una campagna di promozione dell’amore gay, suscitando reazioni contrastanti tra i fedeli.

