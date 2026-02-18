Al via a Cesena il percorso formativo gratuito ‘Tu al centro’ per 20 donne | il primo appuntamento

A Cesena, il percorso gratuito ‘Tu al centro’ inizia giovedì 26 febbraio, dopo che 20 donne hanno deciso di partecipare. La causa è la volontà di rafforzare le competenze e l’autonomia femminile. L’iniziativa, promossa da Apeiron Odv con il sostegno del Comune e della Regione Emilia-Romagna, mira a offrire strumenti pratici e supporto diretto alle partecipanti. La prima sessione si svolgerà presso la sede di Apeiron, dove le donne si prepareranno a confrontarsi e condividere esperienze. La partecipazione è aperta fino a esaurimento posti.

L’iniziativa è rivolta a 20 donne che desiderano rafforzare la propria autostima, rimettersi al centro della propria vita e ritrovare maggiore consapevolezza e direzione personale A partire da giovedì 26 febbraio prende avvio a Cesena il percorso formativo gratuito ‘Tu al centro’, promosso da Apeiron Odv in collaborazione con il Comune e realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa è rivolta a 20 donne che desiderano rafforzare la propria autostima, rimettersi al centro della propria vita e ritrovare maggiore consapevolezza e direzione personale. ‘Tu al centro’ nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio protetto e accogliente in cui le partecipanti possano lavorare su aspetti fondamentali del proprio benessere personale, tra cui: benessere emotivo, gestione dello stress, valorizzazione di sé, condivisione e confronto tra pari.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: San Giuliano Terme: in chiusura le iscrizioni al percorso formativo gratuito 'Educazione all'affettività e alle diversità' Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Consiglio di Quartiere Rubicone. Convocazione; SP 74 Cesena – Sorrivoli, al via dal 16 febbraio i lavori di ripristino e consolidamento; Danneggiata dall'alluvione, al via i lavori sulla provinciale Cesena-Sorrivoli; UISP Forlì-Cesena al via la Gara Rally-O: cani superstars al Parco dell'Ippodromo. Cesena: al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione in Serie BLa fede e la passione non sono in discussione. Non potrebbero mai esserlo in una piazza come quella di Cesena, che ha dimostrato coi fatti di non lasciare mai sola la squadra. Dalla Serie A alla D, il ... ilrestodelcarlino.it Al via il corso di calligrafia alla libreria GiuntiMartedì 17 febbraio avrà inizio il corso di calligrafia a cura di Simone Cannolicchio (sui social Scritte fatte a mano) presso la libreria Giunti al Punto, in piazza Giovanni Paolo II 1/2 a Cesena. corrierecesenate.it Cesena, 'Il Savio ti sta a cuore', parte il percorso partecipato al Piano di gestione del paesaggio protetto del fiume facebook Crans-Montana, Eleonora Palmieri dimessa dal Centro ustionati di Cesena. “Percorso ancora lungo” x.com