Al Teatro Roma AB di Figline di ride con Partita a 4
Proposte professionali di qualità, affidate alla direzione artistica di un importante nome del teatro italiano, l'attore e regista Marco Predieri, che ha confezionato un programma brillante, di commedie e incursioni musicali, per supplire a una mancanza nell'offerta di questa vasta area, un po' troppo stereotipata e da molto tempo non più così vicina all'esigenze più pop del pubblico valdarnese. Prossimo appuntamento domenica 22 febbraio alle 16,30. In scena lo stesso direttore artistico, Predieri, che porta un cavallo di battaglia, la scoppiettante commedia degli equivoci "Partita a 4", da lui anche diretta, dove l'attore interpreta un padre, suo omino, vedovo, ma ancora prestante, deciso a cambiar vita, risposandosi, e dando un taglio alla sua fama di libertino.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Amleto in cucina: Shakespeare ride al Teatro RomaAl Teatro Roma dal 22 gennaio al 1 febbraio 2026, arriva
Al Teatro Sardone di Altavilla Irpina in scena lo spettacolo "Napoli canta e ride con il ‘900"Il Teatro Sardone di Altavilla Irpina ospita lo spettacoloLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Questa domenica al Cinema-Teatro Roma AB di Figline Valdarno la replica della commedia Partita a 4; Partita a 4 la commedia borghese con Marco Predieri in scena a Figline Valdarno; Roma, Nuovo Teatro Orione: Che disastro di commedia; Sabato a San Giovanni Valdarno un incontro con Gianmarco Sicuro e Giacomo Gambassi: Conoscere, il primo passo per costruire la pace.
Al Teatro Roma AB di Figline di ride con Partita a 4Un nuovo palcoscenico per il Valdarno, capace di coprire una vasta richiesta, da Arezzo a Firenze, è quello del Cinema Teatro Roma AB di Figline Valdarno, già sala dei salesiani, oggi completamente ri ... arezzonotizie.it
NAPOLI. INCENDIO SANNAZARO, BORRELLI (AVS): SOLIDARIETÀ A TITOLARI TEATRO (DIRE) Roma, 17 feb. - "Le immagini del rogo che nella notte ha colpito il cuore di Chiaia distruggendo lo storico Teatro Sannazaro sono terrificanti. Solo il tempestivo i facebook