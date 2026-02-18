Al Teatro Roma AB di Figline di ride con Partita a 4

Proposte professionali di qualità, affidate alla direzione artistica di un importante nome del teatro italiano, l'attore e regista Marco Predieri, che ha confezionato un programma brillante, di commedie e incursioni musicali, per supplire a una mancanza nell'offerta di questa vasta area, un po' troppo stereotipata e da molto tempo non più così vicina all'esigenze più pop del pubblico valdarnese. Prossimo appuntamento domenica 22 febbraio alle 16,30. In scena lo stesso direttore artistico, Predieri, che porta un cavallo di battaglia, la scoppiettante commedia degli equivoci "Partita a 4", da lui anche diretta, dove l'attore interpreta un padre, suo omino, vedovo, ma ancora prestante, deciso a cambiar vita, risposandosi, e dando un taglio alla sua fama di libertino.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

