Al Teatro Comunale Giovanni Laterza di Putignano in scena lo spettacolo Il giardino delle parole

Lo spettacolo “Il giardino delle parole” di Teatri Di.Versi si svolge al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano, attirando un pubblico di famiglie e appassionati di teatro. La rappresentazione racconta di un paese immaginario, Alfabeta, dove le parole vengono sognate e raccolte di notte dal pescatore di parole, il Signor Grammatica. Questa fiaba, ambientata in un mondo fantastico, mette in scena personaggi che cercano di preservare e condividere i loro sogni linguistici. La rappresentazione si inserisce tra gli eventi più attesi della stagione teatrale locale.

Teatri Di.Versi: Il giardino delle paroleA Putignano e Canosa arriva una favola firmata Teatri Di.Versi ambientata nel paese di Alfabeta dove le parole vengono sognate durante la notte dai propri abitanti e raccolte sotto forma di semi dal pescatore di parole, il Signor Grammatica, per poi essere coltivate con cura dalla giardinolaia Gelsomina. Quando la parola "pace" si spegne, spetta agli abitanti riportarla alla luce. Una favola che esplora il potere delle parole, tra semi, sogni e conflitti.