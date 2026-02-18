Al Meyer di Firenze, il 18 febbraio 2026, è stato introdotto StomyCraft, un gioco pensato per aiutare i bambini a gestire la stomia. La decisione nasce dalla necessità di ridurre l’ansia dei piccoli pazienti e facilitare il percorso di adattamento. Il gioco coinvolge i bambini in attività pratiche e simulate, rendendo più semplice affrontare le cure quotidiane. Ora, i medici lo utilizzano come strumento educativo nel reparto di chirurgia pediatrica, offrendo un approccio più leggero e interattivo. La somministrazione di StomyCraft continua a riscuotere interesse tra i professionisti.

Firenze, 18 febbraio 2026 - Un gioco per insegnare ai piccoli pazienti a gestire la stomia. Si chiama StomyCraft e proprio in questi giorni è entrato in uso nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze. I bambini portatori di stomia, ai quali è dedicata l’iniziativa, sono i piccoli che hanno subito un intervento chirurgico per collegare un “sacchettino” all’apparato intestinale e consentire così l’uscita all’esterno del materiale organico. Leggi il canale Salute de La Nazione Il gioco ispirato a Minecraft. Al Meyer, questi pazienti hanno a disposizione un computer dedicato a uno speciale “videogioco”, ispirato al famosissimo Minecraft. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Meyer è arrivato StomyCraft: il gioco per aiutare i bambini a gestire la stomia

Leggi anche: Al Meyer nasce “StomyCraft”, il videogioco con cui i bambini imparano a gestire la stomia \ VIDEO

Sanità digitale, al Meyer attivo il progetto ‘StomyCraft’: gamification per la gestione della stomia pediatricaL’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ha avviato il progetto ‘StomyCraft’ per aiutare i bambini con stomia a gestire meglio la loro condizione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.