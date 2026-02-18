Al Gom il presidio di Avs | Il diritto alla salute è praticamente cancellato

Il segretario di Avs, Fernando Pignataro, ha denunciato questa mattina che il diritto alla salute in Calabria è quasi scomparso. La causa è la grave carenza di servizi e personale al Grande ospedale di Reggio Calabria, dove ha organizzato un sit-in davanti ai reparti. Pignataro ha sottolineato che molte persone si trovano senza assistenza adeguata, aggravando una situazione già critica. Il presidio si è svolto sotto gli occhi dei cittadini preoccupati per le lunghe attese e le risposte insufficienti dei sanitari.

"Il diritto alla salute, in Calabria, è praticamente cancellato". È quanto ha affermato questa mattina il segretario regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Fernando Pignataro, nel corso del sit in davanti all'ingresso ai reparti del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Come riporta l'Ansa, "il governo - ha ancora detto Pignataro - deve decretare lo stato di emergenza sanitaria. Superare il commissariamento, come viene proclamato, senza superare la situazione debitoria della Calabria, significa solo non chiamare più Occhiuto 'commissario', ma presidente che assume a sé l'incarico sulla sanità.