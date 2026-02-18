Al Crea di Acireale il focus annuale sul mondo degli agrumi

Il CREA di Acireale ha deciso di dedicare l’evento annuale agli agrumi, per affrontare le sfide del settore. Questa scelta nasce dai recenti cali di produzione causati da condizioni climatiche avverse. Il Citrus Day, in programma il 20 febbraio, riunisce esperti, coltivatori e commercializzatori per discutere di innovazioni e pratiche sostenibili. L’obiettivo è migliorare la qualità e la resa delle colture, rispondendo alle esigenze del mercato. L’evento si svolge presso il Centro di olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Acireale.

L'iniziativa offre l'occasione di conoscere le sfide e le opportunità della filiera agrumicola, promuovendo innovazione, qualità e sostenibilità. La mattinata si aprirà con la visita guidata alla Mostra pomologica, durante la quale i ricercatori del Crea accompagneranno i partecipanti alla scoperta dell'ampia collezione di agrumi conservata presso le aziende sperimentali del Centro: una delle più ricche del Mediterraneo, comprensiva di varietà antiche, recuperate e custodite, e di nuove, brevettate e in corso di brevettazione. Seguirà il convegno "Citrus young: la parola ai giovani", dedicato alle attività di ricerca che il Crea sta sviluppando e al confronto con giovani ricercatori, imprenditori e professionisti del settore, protagonisti dell'innovazione del comparto agrumicolo.