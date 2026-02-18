Al Blue Note di Milano concerto-tributo in memoria di Lelio Luttazzi

Lelio Luttazzi ha ispirato un concerto al Blue Note di Milano, dove la Big Band Jazz Company, Caterina Comeglio e i giovani vincitori del premio a lui dedicato si sono esibiti domenica 22 febbraio. La serata è nata per celebrare il suo talento e la sua musica, attirando un pubblico appassionato. Tra le esecuzioni, si sono ascoltate composizioni che ripercorrevano la sua carriera, creando un’atmosfera di ricordo e rispetto.

Milano – Concerto-tributo in memoria di Lelio Luttazzi con la Big Band Jazz Company, la vocalist Caterina Comeglio e i giovani finalisti del premio a lui dedicato domenica 22 febbraio al Blue Note di Milano. Sul palco del jazz club milanese, i musicisti diretti da Gabriele Comeglio renderenno omaggio ad uno dei grandi maestri della musica leggera e del jazz nel nostro Paese, ma anche presentatore, showman, attore e scrittore. Organizzato dalla Fondazione Lelio Luttazzi con il sostegno di Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori, il concerto inizierà alle ore 20.30, (ingresso 25-30 euro; prevendita on line sul sito di Blu note). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Blue Note di Milano concerto-tributo in memoria di Lelio Luttazzi concerto-tributo in memoria di lelio luttazzi domenica 22 febbraio al blue note di milanoDomenica 22 febbraio, al Blue Note di Milano, si terrà un concerto-tributo in memoria di Lelio Luttazzi. Leggi anche: Tributo a Giacinto Scelsi e concerto Echoes: seconda settimana del festival "Solo per Lelio" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Blues for Pino, al Blue Note un omaggio a Pino Daniele; Cosa fare a Milano oggi 11 febbraio: Eccoci qui al Teatro Oscar e Ray Gelato al Blue Note; Concerto-tributo in memoria di Lelio Luttazzi – Domenica 22 Febbraio al Blue Note di Milano - MEI; Spray urticante in discoteca. Notte di paura al Blue Note: il consigliere comunale Rateni La sicurezza vince sulla criminalitàRIPALIMOSANI – Su quanto accaduto l'altra sera al Blue note durante una festa di Carnevale che ha visto protagonisti due extracomunitari ... molisenetwork.net I carabinieri hanno denunciato per lesioni i presunti autori dei disordini al Blue Note: ma le indagini non sono chiuseTestimonianze ed eventuali denunce delle vittime al vaglio dei carabinieri di Ripalimosani intervenuti stanotte al Blue Note dove un gruppo di nordafricani avrebbe spruzzato spray urticante sulla foll ... primonumero.it Spruzzano spray urticante durante una serata al Blue Note di Ripalimosani. Molti i giovani presenti nel locale per il concerto del rapper Rrari Dal Tacco. Due i denunciati. Il racconto. #IoSeguoTgr x.com Spruzzano spray urticante durante una serata al Blue Note di Ripalimosani. Molti i giovani presenti nel locale per il concerto del rapper Rrari Dal Tacco. Due i denunciati. Il racconto di DinoCardarelli #IoSeguoTgr facebook