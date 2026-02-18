Aiuto sta abusando di me Invia il ‘Signal for help’ poi si nasconde in un negozio e fa arrestare il molestatore
Una donna di Perugia ha inviato il messaggio di aiuto “Signal for help” per paura di essere molestata, poi si è rifugiata in un negozio per chiamare i Carabinieri. La donna ha nascosto il telefono tra le scatole di prodotti e ha indicato la posizione ai militari, che sono arrivati rapidamente. I Carabinieri hanno arrestato l’uomo che la molestava, trovandolo ancora nei pressi della stazione di Fontivegge.
Perugia, 18 febbraio 2026 - Lo hanno rintracciato i Carabinieri nelle vicinanze della stazione di Fontivegge. Si tratta di un marocchino senza fissa dimora e già gravato da vicende giudiziarie. L'uomo, 45 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. Gli uomini dell'Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Perugia. I fatti. Il provvedimento è scattato in seguito alla denuncia presentata da un 17enne ai Carabinieri di Perugia. Il giovane ha riferito che, verso il tardo pomeriggio della fine di gennaio scorso, era stato avvicinato da uno sconosciuto in via Cortonese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: «Aiuto, venite, papà sta picchiando la mamma». Ragazzina chiama il 112 e fa arrestare il padre
“Mi ha picchiata e stuprata”, chiede aiuto a un passante e fa arrestare il compagnoUna donna scappa di casa in lacrime e si ferma a chiedere aiuto a un passante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Atalanta ha imparato a vincere le partite sporche, e si è ripresa il suo posto per l’Europa. I meriti di Palladino; La passione oltre il rischio delle due campionesse; Editori europei presentano reclamo antitrust formale contro Google per AI Overviews; BIRODI: Vu?i? conduce una campagna elettorale basata sui fatti attraverso continue apparizioni sui media: viola la Costituzione e le leggi.
La Polizia Locale di Santeramo è intervenuta nei giorni scorsi in corso Tripoli dopo la richiesta d'aiuto arrivata dalla centrale del 118. Il personale sanitario era intervenuto per soccorrere un uomo, colpito da un malore causato dall'abuso di alcol, al termine di u facebook