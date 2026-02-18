Aiuto sta abusando di me Invia il ‘Signal for help’ poi si nasconde in un negozio e fa arrestare il molestatore

Una donna di Perugia ha inviato il messaggio di aiuto “Signal for help” per paura di essere molestata, poi si è rifugiata in un negozio per chiamare i Carabinieri. La donna ha nascosto il telefono tra le scatole di prodotti e ha indicato la posizione ai militari, che sono arrivati rapidamente. I Carabinieri hanno arrestato l’uomo che la molestava, trovandolo ancora nei pressi della stazione di Fontivegge.

Perugia, 18 febbraio 2026 - Lo hanno rintracciato i Carabinieri nelle vicinanze della stazione di Fontivegge. Si tratta di un marocchino senza fissa dimora e già gravato da vicende giudiziarie. L'uomo, 45 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. Gli uomini dell'Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Perugia. I fatti. Il provvedimento è scattato in seguito alla denuncia presentata da un 17enne ai Carabinieri di Perugia. Il giovane ha riferito che, verso il tardo pomeriggio della fine di gennaio scorso, era stato avvicinato da uno sconosciuto in via Cortonese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

