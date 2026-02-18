Aiuto di Landini a Schlein La macchina Cgil per far vincere il No e battere Conte

Landini sostiene Schlein, cercando di rafforzare il fronte del No contro Conte. La Cgil mobilita risorse e volontari per influenzare il risultato del voto, puntando a consolidare la strategia della leader. In alcune città, i manifesti e le iniziative della confederazione sono diventati evidenti, con incontri pubblici e volantini distribuiti tra i lavoratori. La campagna si intensifica nelle settimane finali, puntando a convincere gli indecisi. La partita si gioca anche sui territori più sensibili alle questioni sociali e occupazionali.

È una musica di sottofondo nell'ultimo tratto del viaggio politico di Elly Schlein. Non è una ballata urbana di Daniele Silvestri, né un'incursione rap di J-Ax, piuttosto un valzer quasi infantile: «È dolce sognar.», che accompagna Lilli e il vagabondo. È la colonna sonora preparata dal Nazareno, una sorta di Giro d'Italia che porta al traguardo delle primarie, tra fine 2026 e inizio 2027. Una sorta di corsa a ostacoli che, come premio finale, prevede la maglia di capitano del campo largo alle prossime elezioni politiche. Nel piano confezionato dal tortellino magico di Elly, il primo punto è il più eloquente: la segretaria si deve giocare il tutto per tutto nel referendum del 22-23 marzo sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Aiuto di Landini a Schlein. La macchina Cgil per far vincere il No e battere Conte Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustiziaConte, Landini e Schlein uniscono le forze per promuovere il Referendum, a Roma l’assemblea per il No con Schlein e Conte. Landini: “È in gioco il futuro della democrazia”A Roma si tiene un’assemblea per il No al referendum, con la partecipazione di Schlein e Conte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Pd, aiuto di Landini a Schlein. La macchina Cgil per far vincere il No e battere ConteÈ una musica di sottofondo nell’ultimo tratto del viaggio politico di Elly Schlein. Non è una ballata urbana di Daniele ... iltempo.it Aiuto Di Maio tifa Meloni, Landini fa ridere e Zelensky: quindi, oggi...- Oggi se volete ridere, leggetevi l’intervista con cui Maurizio Landini lancia lo sciopero e le manifestazioni di domani. Due cose. Primo, confessa che lo sciopero è politico. Il che non ci ... ilgiornale.it REFERENDUM GIUSTIZIA 22 E 23 MARZO, MAURIZIO LANDINI: “CGIL SCHIERATA PER IL NO, DIFENDIAMO AUTONOMIA E COSTITUZIONE” La Cgil ha scelto di schierarsi per il No al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 perché ritiene facebook