AI | le promesse green dei Big Tech reggeranno alla prova dei fatti?

Le aziende tecnologiche come Google e Microsoft hanno promesso che l’intelligenza artificiale aiuterà a ridurre l’impronta di carbonio, ma l’effettiva sostenibilità di queste soluzioni resta da verificare. Recentemente, alcuni esperti hanno messo in dubbio che le nuove tecnologie siano realmente in grado di portare benefici concreti all’ambiente, considerando anche il consumo energetico elevato dei sistemi di AI. Un esempio pratico sono i data center che richiedono grandi quantità di energia, anche per alimentare i server che gestiscono le previsioni del clima.

Nel dibattito pubblico, l’intelligenza artificiale viene spesso descritta come uno strumento in grado di favorire il clima, grazie a previsioni più accurate, reti elettriche ottimizzate e processi industriali più efficienti. Diverse comunicazioni aziendali citano stime secondo cui l’AI potrebbe ridurre significativamente le emissioni globali. La narrativa comune tende a presentare entrambi come un unico pacchetto “verde”, senza distinguere tra benefici potenziali e costi energetici reali. Quando si passa dai discorsi promozionali ai dati concreti, la solidità delle promesse appare meno convincente. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - AI: le promesse green dei Big Tech reggeranno alla prova dei fatti? Tech alla prova dei conti. Sorridono Meta e Microsoft, male TeslaLe grandi aziende tech hanno appena pubblicato i loro bilanci trimestrali. Divorzio da big tech e migrazione dei dati verso alternative open sourceLe aziende e gli utenti stanno lasciando sempre più le piattaforme dei grandi gruppi tecnologici per passare a soluzioni open source. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: AI e clima: un rapporto smonta le promesse green delle Big Tech; L’AI salverà il clima del pianeta? Big Tech fa tante promesse, ma nessuno sa se è vero; Roma, pass Ztl a 1.000 euro per le auto elettriche: pronta la class action; Xiaomi, doppio sconto per il nuovo aspirapolvere portatile su eBay. Il rapporto tra AI e Clima: dove andranno a finire le promesse green dei Big Tech?Nel dibattito pubblico, l’AI viene spesso descritta come uno strumento capace di favorire il clima grazie a previsioni più accurate, reti elettriche ottimizz ... tecnoandroid.it L’AI salverà il clima del pianeta? Big Tech fa tante promesse, ma nessuno sa se è veroUn’analisi del think tank Beyond Fossil di 154 dichiarazioni di aziende e istituzioni rivela che i benefici climatici attribuiti all’IA sono ... huffingtonpost.it Il movimento QuitGPT invita a boicottare il chatbot di OpenAI dopo le polemiche su donazioni politiche, rapporti con l’ICE e timori etici sull’uso dell’IA. Tra hashtag virali e richieste di alternative open source, cresce il dibattito sul peso civico delle Big Tech: https facebook La sicurezza Usa coinvolge le Big tech per identificare chi critica l’Ice x.com