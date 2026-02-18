Agrigento | il tribunale si fa digitale con Pnrr wi-fi e Spid per avvocati e cittadini più efficienti

Il tribunale di Agrigento ha adottato nuove tecnologie per migliorare i servizi, a causa di un investimento di 14mila euro proveniente dal Pnrr. La città introduce il Wi-Fi gratuito, il sistema Spid e la Carta d'Identità Elettronica per avvocati e cittadini. Questi strumenti permettono di consultare pratiche e documenti in modo più rapido e sicuro. La modernizzazione mira a ridurre le code e semplificare le procedure legali. Ora, avvocati e cittadini potranno usare questi servizi digitali anche fuori dagli uffici tradizionali.

Agrigento accelera la digitalizzazione della giustizia: wi-fi, Spid e Cie per avvocati e cittadini. Il tribunale di Agrigento compie un passo decisivo verso la modernizzazione, grazie a un investimento di 14mila euro del Pnrr. L’iniziativa, promossa dall’Ordine degli avvocati e guidata dalla presidente Vincenza Gaziano, introduce wi-fi gratuito nelle aule e facilita l’accesso ai servizi tramite Spid e Cie, semplificando le procedure legali e rendendo più efficiente l’attività dei professionisti. Un investimento per l’efficienza e la trasparenza. L’avvento del digitale nel palazzo di giustizia agrigentino non è un cambiamento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione del sistema giudiziario italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Wi-fi nelle aule e accesso ai servizi con Spid e Cie: svolta tecno degli avvocati grazie al PnrrIl tribunale di Agrigento ha introdotto il Wi-fi nelle aule e ha reso possibile l’accesso ai servizi digitali tramite Spid e Cie, grazie a un progetto finanziato dal Pnrr.

Santarcangelo digitale: 838mila euro dal PNRR per servizi pubblici più efficienti e semplificati per i cittadini.Santarcangelo di Romagna riceve 838mila euro dal PNRR per migliorare i servizi pubblici e semplificare le procedure.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.