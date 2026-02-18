Agricoltura Ong in campo contro la deregolamentazione dei pesticidi

Undici associazioni nazionali di agricoltura hanno lanciato un appello al Governo, accusando la deregolamentazione dei pesticidi in Europa di mettere a rischio la salute dei cittadini e l’ambiente. La richiesta riguarda l’adozione di norme più stringenti per limitare l’uso di sostanze chimiche dannose, dopo le recenti proposte di semplificazione delle regole europee. Le ONG chiedono di fermare le decisioni che favoriscono l’uso indiscriminato di pesticidi e di tutelare la sicurezza alimentare. La discussione sui nuovi regolamenti è in corso da settimane.

Appello di 11 associazioni nazionali al Governo per fermare la deregolamentazione dei pesticidi in Europa. Le Ong hanno inviato una lettera ai ministri dell'Agricoltura, della Salute e dell'Ambiente esprimendo "preoccupazione per la proposta di regolamento Omnibus sulla sicurezza di alimenti e mangimi presentata dalla Commissione Europea". Le Ong denunciano come "la proposta, presentata con il pretesto della semplificazione normativa, rappresenti in realtà un pericoloso arretramento per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, in continuità, anche se in modo non trasparente, con una deriva normativa inaccettabile".