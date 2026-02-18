Due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Renazzo nella notte di venerdì dopo aver tentato di rubare un bancomat. I giovani, entrambi ospiti di una comunità minorile del paese, sono stati fermati mentre cercavano di portare via la macchina automatica con un veicolo rubato poco prima. Sul posto sono stati trovati anche alcuni attrezzi usati per sabotare il dispositivo.

Nella tarda serata di venerdì, i carabinieri di Renazzo hanno arrestato due 17enni, entrambi ospiti di una locale comunità minorile, con l’accusa di tentata rapina in concorso. Tutto è nato quando una segnalazione ha informato la centrale operativa del comando dei carabinieri di Cento che era in corso una accesa discussione tra gli ospiti ed alcune operatrici della comunità. I militari dell’equipaggio immediatamente inviato hanno accertato che due giovani, nel tentativo di impossessarsi del bancomat intestato alla cooperativa che gestisce la struttura, hanno aggredito con un bastone le due operatrici di turno, riuscendo così a sottrarre le chiavi dell’armadietto dove era custodita la tessera, che è stata prelevata e abbandonata pochi istanti prima dell’arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione e furto del bancomat

