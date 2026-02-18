Aggressione a Bari | uomo di 60 anni colpisce una ragazza con un martello

Un uomo di 60 anni ha colpito una ragazza di 25 anni con un martello durante un alterco in viale Unità d’Italia a Bari. La lite, scoppiata per una questione di precedenza in strada, è rapidamente degenerata. La giovane è finita al pronto soccorso con ferite alla testa, mentre l’uomo è stato fermato dalla polizia sul posto.

L'episodio in viale Unità d'Italia. Una giovane di 25 anni è stata aggredita con un martello a Bari da un uomo di 60 anni, dopo un acceso diverbio per questioni di precedenza in strada. L'aggressione è stata fermata dal fidanzato della vittima e da altri presenti, e successivamente denunciata con l'assistenza dell'associazione Gens Nova dell'avvocato Antonio La Scala. La ragazza stava percorrendo viale Unità d'Italia in monopattino, accompagnata dal fidanzato in bicicletta, quando il 60enne si è avvicinato in auto, suonando il clacson e chiedendo alla coppia di spostarsi.