Aggressione a Bari | uomo di 60 anni colpisce una ragazza con un martello

Da dayitalianews.com 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni ha colpito una ragazza di 25 anni con un martello durante un alterco in viale Unità d’Italia a Bari. La lite, scoppiata per una questione di precedenza in strada, è rapidamente degenerata. La giovane è finita al pronto soccorso con ferite alla testa, mentre l’uomo è stato fermato dalla polizia sul posto.

L'episodio in viale Unità d'Italia. Una giovane di 25 anni è stata aggredita con un martello a Bari da un uomo di 60 anni, dopo un acceso diverbio per questioni di precedenza in strada. L'aggressione è stata fermata dal fidanzato della vittima e da altri presenti, e successivamente denunciata con l'assistenza dell'associazione Gens Nova dell'avvocato Antonio La Scala. La ragazza stava percorrendo viale Unità d'Italia in monopattino, accompagnata dal fidanzato in bicicletta, quando il 60enne si è avvicinato in auto, suonando il clacson e chiedendo alla coppia di spostarsi.

