Aggiornamento GPS 2026 | piattaforma in arrivo cosa controllare Il punto di Giuseppe Semeraro
Giuseppe Semeraro ha annunciato un aggiornamento GPS previsto per il 2026, che ha suscitato grande attesa tra gli insegnanti. La causa principale di questa attesa è la piattaforma digitale che verrà lanciata, promettendo di semplificare le operazioni di controllo. Durante il Question Time di Orizzonte Scuola, Semeraro ha spiegato come le diverse procedure in corso abbiano creato incertezza tra i docenti. La piattaforma sarà accessibile anche da dispositivi mobili e permetterà di verificare rapidamente i requisiti richiesti.
L’attesa per l’aggiornamento delle GPS è ormai altissima e, come ha spiegato Giuseppe Semeraro nel Question Time di Orizzonte Scuola del 17 febbraio (condotto da Andrea Carlino), la concomitanza di più procedure sta alimentando dubbi e confusione tra i docenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Aggiornamento GPS tra febbraio e metà marzo: 15 preferenze e algoritmo, la novità del ripescaggio. Cosa resta e cosa cambia. Il punto di Giuseppe SemeraroNel corso del Question Time, Giuseppe Semeraro ha aggiornato sulla situazione delle GPS tra febbraio e metà marzo.
GPS 2026, ordinanza a breve: sindacati convocati per la piattaforma. Le ultime notizie. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Martedì 17 febbraio alle 14:30Il ministro Semeraro ha annunciato che lunedì prossimo sarà firmata l’ordinanza sulle GPS 2026, dopo aver ascoltato le richieste dei sindacati durante il question time.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aggiornamento Gps 2026, il MIM convoca i sindacati per importanti novità: a breve ordinanza e nuova piattaforma; GPS 2026/28: a breve Ordinanza. Venerdì convocazione sindacati per illustrare la piattaforma; Scuola, Graduatorie GPS 2026: come fare domanda e quali sono le novità; Inserimento GPS 2026: quando scade la domanda?.
Aggiornamento Gps 2026, il MIM convoca i sindacati per importanti novità: a breve ordinanza e nuova piattaformaIn queste ore si sta per firmare l’ordinanza ministeriale relativa all’aggiornamento delle GPS 2026-2028. A riferirlo è la Gilda degli Insegnanti sui propri canali.Secondo quanto riportato da nostre f ... tecnicadellascuola.it
GPS 2026: si attende la risposta sulle certificazioni informatiche. Punteggio fino a 2 punti può fare la differenza. RISPOSTE AI QUESITIGraduatorie GPS 2026/28: venerdì i sindacati visualizzeranno la piattaforma per primo inserimento, aggiornamento, conferma. Compilare la domanda è una procedura semplice ma alla quale bisogna prestare ... orizzontescuola.it
Nel question time del 3 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una tematica rilevante legata alle procedure di reclutamento dei docenti di sost… x.com