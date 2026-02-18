Aggiornamento GPS 2026 | piattaforma in arrivo cosa controllare Il punto di Giuseppe Semeraro

Giuseppe Semeraro ha annunciato un aggiornamento GPS previsto per il 2026, che ha suscitato grande attesa tra gli insegnanti. La causa principale di questa attesa è la piattaforma digitale che verrà lanciata, promettendo di semplificare le operazioni di controllo. Durante il Question Time di Orizzonte Scuola, Semeraro ha spiegato come le diverse procedure in corso abbiano creato incertezza tra i docenti. La piattaforma sarà accessibile anche da dispositivi mobili e permetterà di verificare rapidamente i requisiti richiesti.

L'attesa per l'aggiornamento delle GPS è ormai altissima e, come ha spiegato Giuseppe Semeraro nel Question Time di Orizzonte Scuola del 17 febbraio (condotto da Andrea Carlino), la concomitanza di più procedure sta alimentando dubbi e confusione tra i docenti.

Aggiornamento GPS tra febbraio e metà marzo: 15 preferenze e algoritmo, la novità del ripescaggio. Cosa resta e cosa cambia. Il punto di Giuseppe SemeraroNel corso del Question Time, Giuseppe Semeraro ha aggiornato sulla situazione delle GPS tra febbraio e metà marzo.

GPS 2026, ordinanza a breve: sindacati convocati per la piattaforma. Le ultime notizie. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Martedì 17 febbraio alle 14:30Il ministro Semeraro ha annunciato che lunedì prossimo sarà firmata l’ordinanza sulle GPS 2026, dopo aver ascoltato le richieste dei sindacati durante il question time.

