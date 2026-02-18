Affari Tuoi serio richiamo per la Rai | l’azienda nei guai per una violazione ecco l’accusa
La stagione televisiva più combattuta degli ultimi anni, soprattutto nella fascia dell’ access prime time, si arricchisce di un nuovo capitolo. Stavolta però non si parla di ascolti o di sfide tra reti rivali, ma di un richiamo formale che mette la Rai sotto osservazione. A intervenire è stata l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che in una recente delibera ha segnalato irregolarità nel rispetto degli orari ufficiali di programmazione. Una questione che coinvolge anche Affari Tuoi e che rischia di avere ripercussioni ben oltre il singolo programma. Affari Tuoi nel mirino, il richiamo alla Rai parla chiaro: ecco i fatti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche: Bracconaggio con richiamo elettronico: nei guai una guardia venatoria
LA RAI RINGRAZIA STEFANO DE MARTINO E ANNUNCIA UNA NOVITÀ PER AFFARI TUOILa RAI ha espresso la propria gratitudine a Stefano De Martino in occasione di un importante aggiornamento di Affari Tuoi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La Rai richiamata per l’orario di inizio dei programmi, anche Affari Tuoi nel mirino di AgcomIn una delibera, Agcom richiama l'azienda specificando che da diversi mesi i canali Rai non rispettano in modo puntuale gli orari di programmazione ... fanpage.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino commuove la concorrente. Il finale è inaspettatoA giocare nella puntata del 30 novembre di Affari Tuoi, Sofia della Sicilia. La concorrente ha vissuto una partita segnata dalla sfortuna, sin dall’inizio infatti ha eliminato i premi più alti, ... dilei.it
Stefano De Martino, la decisione ufficiale su Affari Tuoi: cosa succede ora facebook
Elisa ad Affari Tuoi messa all’angolo dal dottore: un lapsus l’ha costretta ad accettare 18mila euro x.com