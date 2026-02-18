Affari Tuoi serio richiamo per la Rai | l’azienda nei guai per una violazione ecco l’accusa

La stagione televisiva più combattuta degli ultimi anni, soprattutto nella fascia dell’ access prime time, si arricchisce di un nuovo capitolo. Stavolta però non si parla di ascolti o di sfide tra reti rivali, ma di un richiamo formale che mette la Rai sotto osservazione. A intervenire è stata l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che in una recente delibera ha segnalato irregolarità nel rispetto degli orari ufficiali di programmazione. Una questione che coinvolge anche Affari Tuoi e che rischia di avere ripercussioni ben oltre il singolo programma. Affari Tuoi nel mirino, il richiamo alla Rai parla chiaro: ecco i fatti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

LA RAI RINGRAZIA STEFANO DE MARTINO E ANNUNCIA UNA NOVITÀ PER AFFARI TUOILa RAI ha espresso la propria gratitudine a Stefano De Martino in occasione di un importante aggiornamento di Affari Tuoi.

