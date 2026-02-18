Affari tuoi Sara umiliata | Vuol dire che
Sara si è sentita umiliata durante la trasmissione “Affari tuoi” perché il suo tentativo di risolvere il gioco è andato storto. La sua reazione ha attirato l’attenzione di tutti in studio, lasciando intendere che si sentisse frustrata e confusa. La scena si è svolta davanti alle telecamere, mentre il conduttore cercava di rassicurarla senza successo. La puntata si è conclusa con un momento di imbarazzo, che ha suscitato molte reazioni sui social.
Finisce malissimo l'avventura di Sara ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La pacchista della Toscana, accompagnata in studio dal fidanzato Cristian, rischia il tutto per tutto, gioca con coraggio e rifiuta le offerte del Dottore da 60mila e poi, a scendere, da 20mila euro. In ballo ci sono ancora 200mila euro e il pacco nero. Quest'ultimo, purtroppo per la concorrente, viene aperto e dentro c'è il bottino grosso, 300mila euro. Con tre pacchi ancora da svelare, il Dottore alza la posta mettendo sul piatto 36mila euro ma Sara, ingolosita dai 200mila, rifiuta ancora. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Ascolti tv 14 dicembre 2025: Sarà Sanremo, Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv 14 dicembre 2025: Sarà Sanremo (12.3%), Chi vuol essere milionario (19.7%), Che tempo che fa (9.6%), Affari Tuoi (22.8%), La Ruota della Fortuna (25.5%) | Dati AuditelGli ascolti televisivi della sera del 14 dicembre 2025 hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5, con programmi come Sanremo e Chi vuol essere milionario.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Affari tuoi, Sara umiliata: Vuol dire che...; Affari tuoi, cosa scrive Herbert Ballerina: cala il gelo; Affari Tuoi, si è scusato davvero?: esplode la rivolta contro Herbert Ballerina.
Chi è Sara della Toscana, concorrente di Affari tuoi del 17 febbraioNuova sfida per la Toscana nella puntata di stasera, martedì 17 febbraio, di Affari tuoi, il famoso programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A rappresentare la regione sarà Sara Cecchetti, ... tag24.it
Affari Tuoi, finale al cardiopalma per Sara: rifiuta 60.000€, ma vince solo 100€La concorrente ha deciso di cambiare pacco all’inizio della partita Oggi è toccato a ... msn.com
Rai1. . É successo davvero #Affarituoi speciale “Nella buona e nella cattiva sorte” é disponibile su #RaiPlay #Affarituoi “normale” vi aspetta tutti i giorni alle 20.40 su #Rai1 facebook
Elisa ad Affari Tuoi messa all’angolo dal dottore: un lapsus l’ha costretta ad accettare 18mila euro x.com