Affari Tuoi | le foto sexy di Martina Miliddi spengono le critiche dei fan

Da quando Martina Miliddi è entrata stabilmente nel cast di Affari Tuoi, il popolare game show condotto da Stefano De Martino ha visto crescere l’attenzione dei media e dei fan. Se già il programma era sotto i riflettori per la rivalità tra De Martino e i suoi cosiddetti “dirimpettai”, Gerry Scotti e Samira Lui, con l’arrivo della ballerina i commenti e le discussioni sono cambiati notevolmente. Secondo molti spettatori, è proprio grazie alla presenza di Martina se il programma Rai ha registrato un aumento degli ascolti, spesso sfidando La Ruota della Fortuna. Nelle ultime settimane il testa a testa tra i due show è stato molto serrato: nella puntata di ieri, La Ruota ha fatto il 22% di share, mentre Affari Tuoi si è fermato poco sotto, al 21,08%. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Affari tuoi, Martina Miliddi troppo sexy: è il caosMartina Miliddi ha suscitato discussioni tra i telespettatori di Affari Tuoi, il quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Martina Miliddi conquista Affari Tuoi: le parole su Amici di Maria De FilippiMartina Miliddi si prende il palco di Affari Tuoi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La storia di Antonio ad Affari Tuoi: Orgoglioso di fare il bidello, così mi sono ripreso la mia terra; Affari Tuoi, Stefano De Martino celebra il matrimonio di Marco e Giulia: quanto hanno vinto i due sposi; Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi e il fidanzato Simone Milani. Tutti e due sono passati da Amici; Ascolti tv ieri mercoledì 11 febbraio chi ha vinto tra One Life, Una nuova vita, Chi l'ha visto e Olimpiadi.

Affari Tuoi, Ester gioca per la Sicilia ma la partita finisce malissimoEster, originaria di Partinico e residente a Montelepre, in provincia di Palermo, è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 15 febbraio. Il programma di Rai 1 va ... livesicilia.it

Affari tuoi speciale San Valentino: su Rai 1 una puntata lunga tre ore ricca di ospiti vipStasera su Rai 1 alle 20.35, Affari tuoi (e il suo studio) si trasforma in una puntata maxi, lunga tre ore, dedicata alla festa degli innamorati. Il titolo dello speciale è Nella buona e nella cattiva ... iodonna.it

è ancora testa a testa tra Affari tuoi e La ruota della fortuna https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/finale-flop-per-colpa-dei-sensi-cuori-3-vince-facile facebook

Elisa ad Affari Tuoi messa all’angolo dal dottore: un lapsus l’ha costretta ad accettare 18mila euro x.com