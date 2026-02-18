Affari Tuoi bigliettino a luci rosse di Benedetta | Ti tampono io Gelo in studio
Durante la puntata di oggi di Affari Tuoi, Benedetta ha scritto un bigliettino con scritto
Oggi, mercoledì 18 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Si chiama Mauro - per gli amici " Mago Merlino " -, viene da Firenze ed è un cuoco della compagnia del 1500. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Si chiama Benedetta, viene da Campobasso, è in cerca di occupazione ed è mamma di Nicolò. Ha deciso di partecipare insieme a suo marito. Lui si chiama Maurizio e viene da Campobasso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Affari Tuoi, "sempre il lato B": il dettaglio a luci rosse della puntataNella puntata di oggi, 15 dicembre, di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, si è concentrato su dettagli sorprendenti e inaspettati, offrendo ai telespettatori un'ulteriore sfaccettatura del programma.
Leggi anche: Affari Tuoi, "fermo": De Martino-Herbert Ballerina, incidente sfiorato. E in studio cala il geloLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Simon & The Stars, chi è / Ha una compagna? Exploit social ed una carriera iniziata quasi per caso.
Affari Tuoi, Benedetta e Maurizio alla Regione Fortunata: il bigliettino di lui fa ridere tuttiNella puntata del 18 febbraio di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha accolto in studio Benedetta e Maurizio. Una coppia fortunata nella vita privata, ma meno nel gioco. La loro partita si è rivelata co ... ilsipontino.net
Ad Affari Tuoi Benedetta sbaglia tutto, lascia la partita al marito ma anche lui fallisce: Chiederò il divorzioAd Affari Tuoi è il turno di Benedetta dal Molise. La pacchista sbaglia ogni mossa della sua partita, lascia il finale al marito che, però, fa peggio ... fanpage.it
Stefano, arriva la decisione ufficiale su Affari Tuoi: “Sono intervenute le autorità”, la situazione facebook