Affari illeciti di notte | il ristorante chiude il dehors

Il ristorante ha deciso di chiudere il dehors di notte dopo aver scoperto che era diventato un luogo di ritrovo per persone coinvolte in attività illecite. La presenza di questi individui disturbava i vicini e ostacolava la tranquillità del quartiere. Spesso, nel dehors si svolgevano incontri sospetti e scambi poco chiari, che attiravano l’attenzione delle autorità. La proprietà ha preso questa decisione per garantire maggiore sicurezza e riqualificare l’ambiente. La chiusura del dehors entrerà in vigore da questa sera.

Succede al ristorante giapponese Yuzuya, che si trova in Bolognina. Il sindaco: "Pronti a collaborare" "Il nostro dehors era divenuto nascondiglio e rifugio notturno di molti individui che ne approfittavano per i loro affari illeciti creando disturbo anche ai vicini. E così abbiamo deciso di rimuoverlo definitivamente". Recita così il post su Facebook di Yuzuya, ristorante di cucina giapponese di via Nicolò Dall'Arca, in Bolognina. Di fatto, il dehors del ristorante era diventato un luogo in cui alcuni malviventi si ritrovavano nelle ore notturne. Il consumo di droga e gli schiamazzi notturni hanno portato la titolare a decidere di chiudere lo spazio esterno, nonostante la regolare concessione. Ristorante Yuzuya in Bolognina, costretti a togliere il dehors: Di notte nascondiglio di spacciatori. Il sindaco incontrerà la proprietaria. La struttura esterna del locale, specializzato in cucina giapponese, veniva usato per traffici illeciti. Da qui la sofferta decisione di abbatterlo. Lepore: La situazione in via Nicolò Dall'Arca è mi ...