La Banca Centrale di San Marino ha risposto duramente alla versione diffusa dal San Marino Group, controllato dal gruppo bulgaro Starcom Holding, riguardo alla mancata acquisizione della maggioranza della banca. La Bcsm afferma che le affermazioni fatte sono false e fornisce dettagli precisi per chiarire l’intera vicenda. La disputa tra le due parti si fa sempre più accesa, con ogni lato che difende le proprie posizioni pubblicamente.

È scontro aperto. Con la partita che ora è ‘aperta al pubblico’ e senza filtri. Banca Centrale e Banca di San Marino smontano punto per punto la narrazione costruita intorno alla mancata acquisizione della maggioranza dell’istituto di credito fornita da San Marino Group, la ’versione’ sammarinese del gruppo bulgaro Starcom Holding. Primo affondo: nessuna richiesta di costituire un veicolo sammarinese. Da via del Voltone smentiscono "integralmente" che tale condizione sia mai stata posta. E viene sgombrato il campo anche su un altro fronte: "La presidente Catia Tomasetti non è mai stata coinvolta in nessuna interlocuzione e non ha mai avanzato alcuna richiesta a Smg né direttamente né indirettamente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affare bulgaro, è scontro totale. Bcsm contrattacca: "Dette falsità"

