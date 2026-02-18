Adolescenti fuori controllo? | Roberta Bruzzone ospite a Calolziocorte

Roberta Bruzzone partecipa a Calolziocorte per parlare di adolescenti fuori controllo. Il fatto si è verificato durante una serata dedicata a discutere di problemi come la disregolazione emotiva, il vuoto educativo e l’aumento di episodi di violenza tra i giovani. La criminologa ha spiegato come certi comportamenti rischiosi siano collegati a carenze nelle relazioni familiari e scolastiche. La serata ha attirato numerosi genitori e insegnanti, tutti interessati a capire meglio le sfide dell’età adolescenziale. La discussione prosegue con domande dal pubblico.

Una serata per parlare di adolescenza e approfondire temi centrali quali la disregolazione emotiva, il vuoto educativo e l'escalation di violenza, grazie alle parole di una professionista esperta come la dottoressa Roberta Bruzzone. L'incontro, in programma il prossimo 28 maggio a Calolzio presso il Dancing Lavello, punta a coinvolgere il pubblico in un confronto di forte interesse sociale, mettendo al centro l'adolescenza e i "punti oscuri" che porta con sè. Psicologa e criminologa, Roberta Bruzzone, oltre a presenziare come ospite in numerosi programmi televisivi ("Porta a Porta", "La vita in diretta", "Quarto grado"), è stata anche autrice e conduttrice di alcune trasmissioni tv.