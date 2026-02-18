Addio alla polleria Lanfranchi di Castello | chiuso uno dei negozi storici della città

La polleria Lanfranchi di Castello ha chiuso i battenti a inizio 2026, lasciando senza preavviso i clienti e i dipendenti. La decisione è arrivata senza annunci ufficiali o cartelli di saluto, come se l’attività fosse scomparsa nel nulla. La piccola bottega, conosciuta da molti per le sue specialità alla griglia, si trovava in via Solferino 11B e rappresentava un punto di riferimento per i residenti da decenni. La notizia si è diffusa principalmente attraverso il passaparola tra i passanti e le persone del quartiere.

Ha abbassato le serrande all'inizio del 2026, in silenzio. Solo in questi giorni la sparizione delle vetrofanie Nessun annuncio ufficiale, nessun cartello d'addio in vetrina. La Polleria Pescheria Lanfranchi di via Solferino 11B a Lecco ha chiuso i battenti all'inizio del 2026 quasi in punta di piedi, lasciando che fosse il passaparola tra i residenti a diffondere la notizia. Solo in questi ultimi giorni la rimozione delle vetrofanie dall'esterno del locale ha reso visibile anche a un occhio non attento ciò che nel rione già si era notato da settimane: un altro storico esercizio commerciale lecchese ha chiuso per sempre.