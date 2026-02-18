Addio a Nino Ponsi Il re delle rubinetterie scomparso a 82 anni

Nino Ponsi, noto imprenditore nel settore delle rubinetterie, è morto a 82 anni a causa di una malattia. La sua scomparsa rappresenta la fine di una lunga carriera di innovazioni e successi nel mondo delle imprese artigiane di Viareggio. Ponsi ha guidato con energia l’azienda di famiglia, fondata dal padre nel 1935, portandola a diventare un punto di riferimento nel settore. La sua morte lascia un vuoto nel settore e tra i collaboratori che lo hanno conosciuto e stimato.

Il suo nome è sinonimo dell’ingegno che ha fatto grande il mondo delle rubinetterie. E’ scomparso a 82 anni Nino Ponsi della storica azienda viareggina Ponsi Rubinetterie Toscane, fondata dal padre Pellegrino nel 1935. Il marchio Ponsi per decenni è stato uno dei marchi piu’ prestigiosi e affidabili del settore: Nino, ne prese le redini negli anni Sessanta, appena laureato in Ingegneria, dando un consistente impulso all’azienda, occupandosi non solo della parte tecnica ma soprattutto del design: a lui si deve la creazione della linea ’Toscana C’ rimasta iconica e ancora oggi in produzione. Una professione che è diventata vera passione di vita e a cui Ponsi ha dedicato energie per imporre le linee di accessori bagno diventate poi brand di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Nino Ponsi. Il re delle rubinetterie scomparso a 82 anni Leggi anche: Politica livornese in lutto, addio all’ex consigliere comunale Rocco Martorano: aveva 82 anni Addio a Joanna Trollope, la regina dei romanzi rosa aveva 82 anniÈ deceduta a 82 anni Joanna Trollope, celebre autrice britannica nota come la regina del romanzo rosa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio a Nino Ponsi. Il re delle rubinetterie scomparso a 82 anni. Addio a Nino Ponsi. Il re delle rubinetterie scomparso a 82 anniIl suo nome è sinonimo dell’ingegno che ha fatto grande il mondo delle rubinetterie. E’ scomparso a 82 anni Nino Ponsi della storica azienda viareggina Ponsi Rubinetterie Toscane, fondata dal padre ... lanazione.it +25 Tutto il Catania augura a Fabio Ponsi buon compleanno! #CataniaFC facebook