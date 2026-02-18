Mimmo Liguoro, noto volto del Tg2, è morto oggi a Roma. La sua scomparsa deriva da una lunga malattia, che aveva affrontato con serenità. Liguoro aveva iniziato la carriera in TV sostituendo un collega che aveva assunto un sonnifero errato, un episodio diventato famoso. Oltre a essere giornalista e conduttore, aveva scritto diversi libri sulla cultura napoletana. La sua voce e il suo stile restano impressi nel ricordo di molti spettatori, che hanno seguito con affetto la sua carriera.

Se ne è andato oggi, 18 febbraio 2026, a Roma, Mimmo Liguoro: giornalista, conduttore, scrittore e appassionato cantore dell’anima napoletana. Aveva 84 anni. La notizia è stata diffusa dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che lo ricorda come una delle figure più significative del giornalismo televisivo italiano. Nato a Torre del Greco il 16 luglio 1941, Liguoro aveva mosso i primi passi nel mondo dell’informazione ben prima di approdare alla Rai. Era stato redattore e poi capo servizio dell’agenzia di stampa AdnKronos, collaborando anche con testate come Il Giornale di Calabria e L’Occhio, il quotidiano fondato da Maurizio Costanzo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio a Mimmo Liguoro, volto amato del Tg2: debuttò in TV sostituendo un collega stordito da un sonnifero

E' morto il giornalista Mimmo Liguoro, storico volto del TG2 e del TG3Mimmo Liguoro, noto giornalista e volto storico della Rai, è morto a Roma.

Morto Mimmo Liguoro ex conduttore di Tg2 e Tg3, il giornalista Rai di Torre del Greco era anche uno scrittoreMimmo Liguoro, noto giornalista e scrittore di Torre del Greco, è morto a 84 anni per cause non ancora specificate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.