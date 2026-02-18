addio a jesse jackson icona dei diritti civili

Jesse Jackson, noto attivista per i diritti civili e figura di spicco negli Stati Uniti, è morto ieri a 84 anni a causa di complicazioni di salute. La notizia è stata comunicata dalla sua famiglia, che ha raccontato come l’ex ministro battista abbia perso la vita in un ospedale di Chicago. Jackson aveva dedicato tutta la vita alla lotta contro le ingiustizie e aveva partecipato a numerose campagne politiche, arrivando anche a candidarsi due volte alla Presidenza degli Stati Uniti.

Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto ieri all’età di 84 anni, come riferito dalla sua famiglia. Nato a Greenville, nella Carolina del Sud, raggiunse la notorietà nell’era dei diritti civili, partecipando alle manifestazioni con Martin Luther King. Nel 2017 gli era stato diagnosticato il Parkinson e da novembre era ricoverato a causa di una condizione neurodegenerativa particolarmente grave. Per oltre sei decenni il reverendo è stato una delle figure più riconoscibili e discusse della politica a stelle e strisce: organizzatore instancabile, predicatore della visione populista di una "coalizione arcobaleno" fatta di poveri e dimenticati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

