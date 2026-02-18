achille lauro per i ragazzi fragili progetti anche negli ospedali

Achille Lauro ha deciso di dedicare parte del suo impegno ai giovani fragili, portando i suoi progetti anche in ospedale. La cantante si è recata recentemente in un reparto pediatrico, portando musica e sorrisi ai bambini in cura. Con questa iniziativa, Lauro vuole sensibilizzare sull'importanza di sostenere chi attraversa momenti difficili.

«Credo che dovere di ognuno di noi sia rendersi conto che c'è gente in difficoltà e che, in proporzione a ciò che si ha, dobbiamo ricordarci di essere al servizio degli altri. La differenza la fa imparare a ragionare in termini di comunità e non di singolo. Questa idea è nata qualche anno fa grazie a mia madre che mi ha cresciuto con certi valori a partire dall'amore e dalla gratitudine: dovremmo imparare tutti a restituire quello che abbiamo avuto». Parola di Achille Lauro (al secolo Lauro De Marinis) che ieiri ha presentato, Fondazione Madre, con l'obiettivo di intervenire in modo concreto sulle fragilità giovanili per offrire opportunità di cura, ascolto e rinascita a ragazzi in difficoltà, spesso lontani dai percorsi tradizionali di supporto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

