Accuse di maltrattamenti in famiglia e diffamazione | il Tribunale di Avellino pronuncia il non luogo a procedere

Il Tribunale di Avellino ha deciso di archiviare il caso di un uomo accusato di maltrattamenti e diffamazione nei confronti della moglie. La causa, che coinvolgeva presunti abusi domestici e insulti pubblici, si è conclusa con il non luogo a procedere. Il giudice ha ritenuto che le prove presentate non fossero sufficienti per procedere. La vicenda aveva attirato l’attenzione di alcuni vicini, che avevano segnalato il comportamento dell’uomo alle forze dell’ordine. La decisione chiude definitivamente il procedimento penale.

Oggi, 18 febbraio 2026, il Giudice per l'udienza preliminare, dott. Antonio Sicuranza, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e diffamazione nei confronti della moglie. La decisione è stata adottata al termine del procedimento, che ha visto la parte civile rappresentata dall'avvocato Michele Pavone e la difesa dell'imputato affidata agli avvocati Danilo Iacobacci e Ervik Rupnic. Il caso ha avuto inizio con una querela presentata dalla donna l'11 giugno 2023, nella quale venivano descritti episodi di violenza psicologica e fisica, minacce e comportamenti denigratori a suo danno.

