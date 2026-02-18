Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo essere stato collegato a tredici furti avvenuti nelle ultime settimane. Le forze dell’ordine hanno identificato il sospetto grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze dei negozianti. Durante le indagini, si è scoperto che il trentenne agiva di notte, approfittando delle ore di chiusura per entrare nei negozi e rubare merce di valore. La sua presenza si era fatta notare in diversi quartieri lungo l’asse del Sempione, creando apprensione tra gli abitanti e i commercianti.

Per mesi è stato un’ombra che si muoveva nel buio. Silenzioso, metodico, implacabile. Un colpo dopo l’altro, negozio dopo negozio, aveva trasformato le notti lungo l’asse del Sempione in un incubo per commercianti e piccoli imprenditori. Ora quella scia si è interrotta: i carabinieri di Somma Lombardo hanno arrestato il presunto ladro seriale, un trentenne italiano destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio. Il bilancio è pesante: tredici furti aggravati in appena tre mesi, tra luglio e settembre 2024. Tredici esercizi commerciali colpiti tra Somma Lombardo, Cardano al Campo, Gallarate, Vergiate, Sesto Calende, Mornago e Casorate Sempione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accusato di tredici furti, arrestato trentenne

