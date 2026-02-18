Accademia Filarmonica | sul palco del Palcultura arriva Sogno di una notte di mezza estate
L’Accademia Filarmonica di Messina presenta domenica 22 febbraio alle 18 al Palacultura lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare, dopo che la compagnia Margot Theatre Company ha deciso di portare questa commedia sul palco, arricchendo la stagione con un’interpretazione originale e coinvolgente.
La regia di Valentina Cognatti guida il gruppo in una lettura fresca e pulsante, dove amori contrastati, magie notturne e comicità artigiana si rincorrono in un vortice scenico vivace e sorprendente. Tra gli smarrimenti di Ermia, Lisandro, Demetrio ed Elena, e le metamorfosi orchestrate da Oberon, Titania e dal dispettoso Puck, il palcoscenico diventa un luogo in cui tutto può accadere. A rendere ancora più immersivo questo viaggio è la musica di scena originale, composta da Federico De Antoni ed eseguita dal vivo dallo stesso De Antoni alle tastiere e da Sara Ferrandino al pianoforte. Le loro sonorità, pensate come un vero contrappunto drammaturgico, amplificano atmosfere e tensioni, accompagnando lo spettatore in un percorso emotivo che segue da vicino le trasformazioni del racconto.🔗 Leggi su Messinatoday.it
