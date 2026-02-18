Abusò della nipotina | È un mostro come It Zio condannato a 7 anni
Il Tribunale Collegiale di Rimini, presieduto dalla dottoressa Fiorella Casadei, ha condannato nella giornata di ieri un 72enne residente –difeso dall’avvocato Cinzia Bonfantini – a 7 anni e 3 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni della propria pronipote, legata a lui da un ramo della famiglia paterna. All’epoca dei fatti la bambina aveva tra i sei e gli otto anni. Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto una pena di 13 anni. Nella requisitoria aveva definito l’imputato "un mostro", paragonandolo a "It", il personaggio creato dallo scrittore Stephen King, un’entità che nel romanzo e nei film attira i bambini con l’inganno per poi colpirli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Abusò della sua nipotina. Nonno condannato a sette anni e otto mesiVenerdì scorso, la Corte di Assise di Pavia ha condannato un uomo a sette anni e otto mesi di reclusione per aver abusato della nipotina.
Abusa della nipotina 11enne, condannato per violenza sessuale il nonno di 69 anniUn uomo di 69 anni è stato condannato a circa 10 anni di reclusione per aver abusato della nipotina di 11 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
