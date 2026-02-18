Abusi sessuali nell' infanzia parlano i sopravvissuti | A 5 anni la mattina andavo a scuola e il pomeriggio giravo filmini pedopornografici

Tre donne raccontano come hanno vissuto l’abuso sessuale nell’infanzia, una realtà spesso nascosta. Una di loro ricorda di aver iniziato a subire violenze già a cinque anni, mentre andava a scuola e poi trascorreva il pomeriggio a girare filmati pedopornografici. Questi ricordi ancora pesano sulla loro vita adulta, lasciando cicatrici profonde. Parlano di come siano riuscite a andare avanti e di cosa significhi affrontare un passato così duro. Le loro testimonianze rivelano la drammatica quotidianità di chi ha subito abusi da bambino.

Questo articolo sugli abusi sessuali nell'infanzia è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026. È un sabato mattina, fuori piove. Dentro la saletta del Centro TiAma, nella periferia sud di Milano invece, il tepore passa tra le parole, gli sguardi, i gesti di Francesca, Valeria, Priscila, Antea, Laura, Simone e Fera. Sette persone sopravvissute ad abusi infantili che si ritrovano una volta alla settimana qui, oppure online, per condividere la propria storia e, insieme, trovare il modo giusto per parlarne. In un momento in cui il mondo trattiene il fiato per il disvelamento degli Epstein Files – i documenti concernenti gli abusi sessuali perpetrati dal finanziere pedofilo Jeffrey Epstein e dai suoi amici potenti a scapito di un imprecisato numero di ragazze, tra cui moltissime minorenni – e l’attenzione internazionale è concentrata sullo stanare la rete di colpevoli, in Italia nasce Gomitoli, l’iniziativa dell’associazione Meti che, al contrario, si propone di ridare voce alle vittime. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

