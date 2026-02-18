Abitare il Tempo | adesso tocca a Qualcosa di Lei al Nuovo Teatro Scaletta

Il teatro Nuovo Teatro Scaletta ospita ora lo spettacolo “Qualcosa di Lei”, dopo il grande successo delle prime rappresentazioni. La scelta di portare in scena questa pièce deriva dall’alta richiesta del pubblico, che ha riempito le sale nelle ultime settimane. La produzione porta in scena una storia intensa, che coinvolge gli spettatori fin dal primo atto.

Prosegue con successo la stagione teatrale 25-26 Abitare il Tempo del Nuovo Teatro Scaletta con la direzione artistica di Maurizio Puglisi. Domenica 22 febbraio alle ore 18,30 andrà in scena lo spettacolo "Qualcosa di Lei" scritto da Rosa A.Menduni e Roberto De Giorgi, interpretato da Maria Stella Sturiale con la regia di Tiziana Sensi, una produzione L'Aria del Continente. L'intenso monologo racconterà l'amore al capolinea tra Claudia e Francesco. Chi è Claudia, la donna che sta lasciando Francesco, senza nessun apparente rimorso, anzi, con un senso di eccitazione e di trionfo? Solo una donna insensibile, prevaricatrice, egoista, come lascerebbero pensare la sua quasi ossessiva attenzione all'apparenza, la sua esibita sicurezza, il suo lavoro manageriale nella moda? Eppure c'è stato, ad ascoltare il suo racconto, qualcosa di magico nel loro incontro ed anche un tempo per il batticuore, per la sincronia degli affetti, per la passione.

